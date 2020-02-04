تريزيجيه يتسلم درع معرض القاهرة الدولي للكتاب

سلم هيثم الحاج، رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، لاعب نادي أستون فيلا، محمود تريزيجيه، درع شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 المقامة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.وسط حضور جماهيري كبير من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، مما دفع إدارة المعرض إلى إنهاء قاعة السينما سريعا، قبل الوقت الأصلي لإتمام الندوة.وتختتم النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، والتي كانت قد انطلقت في 22 يناير الماضي.وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.