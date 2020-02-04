تريزيجيه: فخور بمشاركتى فى معرض الكتاب

قال محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، خلال ندوته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس: " إنه فخور جدًا بمشاركته في المعرض، وسعادته الغامرة عندما تم اختياره كإحدى شخصيات المعرض".وتابع: " حلمي أن أكون مثل كريستيانو رونالدو، وأحاول أن أجتهد لأصل له، وجلست 4 سنوات لا ألعب في النادي، ولم أصب باليأس أبدًا، لكني سعيت لتنمية مهاراتي".وتختتم النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، والتي كانت قد انطلقت في 22 يناير الماضي.وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.