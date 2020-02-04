جمهور تريزيجيه يستقبلونه بـ«الصفير والتصفيق» في معرض الكتاب

حرص عدد كبير من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، منذ قليل، على حضور ندوة محمود تريزيجيه لاعب "أستون فيلا"، في آخر أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.استقبل عشاق محمود تريزيجيه بـ"التصفيق والصفير"، لحظة دخول قاعة السينما مقر الندوة، برفقة الإعلامي إبراهيم فايق.وتختتم النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، والتي كانت قد انطلقت في 22 يناير الماضي.وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.