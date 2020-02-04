قاعة السينما كاملة العدد قبل بدء ندوة تريزيجيه بمعرض الكتاب

شهدت قاعة السينما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في اليوم الأخير من النسخة الحادية والخمسون، زحامًا كبيرًا قبيل بدء ندوة محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني ونجم "أستون فيلا" بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسفير معرض الكتاب.وتختتم النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء 4 فبراير، والتي كانت قد انطلقت في 22 يناير الماضي.وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.