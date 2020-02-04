لحظة وصول تريزيجيه إلى معرض الكتاب (فيديو)

وصل منذ قليل، محمود تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني ونادي "أستون فيلا"، إلى مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتجمع الخامس، لحضور ندوته بقاعة السينما.تهافت زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب على التقاط الصور التذكارية مع تريزيجيه في آخر أيام المعرض.وتختم النسخة الـ51 من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، والتي كانت قد انطقلت في 22 يناير الماضي.وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.