طلاب زراعة بنها فى رحلة لمعرض الكتاب

نظم اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، رحلة للطلاب بآخر يوم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ51.وقال أحمد وائل، أحد الطلاب، في تصريحات لـ"الدستور" إنهم يشعرون بفرحة شديدة؛ لأن الجامعة وفرت لهم أتوبيسات خاصة لنقلهم للمعرض.وأكد على حرص عدد كبير من كل الفرق الدراسية لحضور معرض الكتاب؛ لشراء الكتب التي تخص دراستهم، والروايات أيضًا.وتختم النسخة الـ51 من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، والتي كانت قد انطقلت في 22 يناير الماضي.وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.