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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نادية زخاري: السرطان مرض غير وراثي (فيديو)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:51 ص
نادية زخاري
نادية زخاري
ياسمين عباس
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قالت الدكتورة نادية زخاري، أستاذ بيولوجيا الأورام بوحدة الكيمياء الحيوية، ووزيرة البحث العلمي سابقًا، إن السرطان وحش ضعيف والاكتشاف المبكر له يزيد نسبة الشفاء منه.

وأضافت زخاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "TeN" - في اليوم العالمي للسرطان - أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن سرطان الثدي لها أهمية كبيرة وزادت من التوعية بهذا المرض اللعين في كل قطاعات الدولة.

وأكدت أستاذ بيولوجيا الأورام بوحدة الكيمياء الحيوية، أن طرق علاج السرطان تقدمت كثيرًا بدايةً من قبل الجراحة لتقليل الورم، مؤكدة أنه مرض غير وراثي وغير معدي، ويجب الابتعاد عن التدخين والأكل المحفوظ لتفادي الإصابة به.

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