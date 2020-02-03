محمد فرج عامر: السيسي أعاد الحياة للصناعة

قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الانفلات الأمني في 2011 دمر ملايين الأسر وآلاف المصانع.وأضاف محمد فرج عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، مع الإعلامي أحمد موسى، أن قرار الرئيس السيسي اليوم بشأن المصانع المتعثرة "عظيم" ولا يستطيع أن يتخذه إلا زعيم، متابعا: "الرئيس السيسي أعاد اليوم الحياة إلى الصناعة وتوجيهاته للبنك المركزي بمساعدة الصناعة قرار عظيم".كما توجه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالشكر لمحافظ البنك المركزي لأنه يبذل مجهودًا كبيرًا يوميًا لمساهمته في إعادة الشركات المتوقفة للحياة.وتابع: "قرار الرئيس السيسي اليوم ثورة صناعية حقيقية، فالعديد من المصانع المتوقفة تم فتحها مجددًا، ومحافظ البنك المركزي يساعد في حل مشاكلها".كما أوضح أن الديون المتراكمة اتلغت والفائدة أصبحت 10%، بالإضافة إلى تقديم قروض مجمعة لأصحاب المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس السيسي اليوم ستوفر آلاف فرص العمل من خلال عودة المصانع المتوقفة.وتابع: "اليوم نجني ثمار الإصلاح الإقتصادي التي قام بها الرئيس السيسي".