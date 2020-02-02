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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بنسبة نجاح 70.28%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:36 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
صلاح حسنى
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اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 70.28%

كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.28% ونتيجة الصم وضعاف السمع 100% والنور للمكفوفين 100% بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم مشيرا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

وأكد المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن ادارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 90.34% يليها مركز بنها بنسبة نجاح 86.21%.

ومن جانبه أوضح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 94 الف و729 طالب وطالبة أدى الامتحان منهم 93 ألف و195 طالب وطالبة

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