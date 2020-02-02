رمضان عبدالمعز يكشف سبب عدم قبول الدعاء

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن هناك بعض الأسباب تؤدي إلى عدم قبول الدعاء.وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "dmc": "الاستعجال يعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى عدم قبول الدعاء أو تأخيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: "يستجاب للمرء ما لم يعجل".وأكد أن الصبر من أهم أسباب قبول الدعاء، كما أن الصبر يكون سببًا في زيادة الرزق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "ما أعطى أحد خير وأوسع من الصبر".وأضاف أن الإكثار من الاستغفار بكل صيغة، يكون سببًا في فك الكرب والهم، ويوسع الرزق.