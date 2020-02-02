رمضان عبدالمعز يكشف سبب عدم قبول الدعاء
الأحد 02/فبراير/2020 - 06:37 م
سناء إسماعيلطباعة
قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن هناك بعض الأسباب تؤدي إلى عدم قبول الدعاء.
وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "dmc": "الاستعجال يعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى عدم قبول الدعاء أو تأخيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: "يستجاب للمرء ما لم يعجل".
وأكد أن الصبر من أهم أسباب قبول الدعاء، كما أن الصبر يكون سببًا في زيادة الرزق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "ما أعطى أحد خير وأوسع من الصبر".
وأضاف أن الإكثار من الاستغفار بكل صيغة، يكون سببًا في فك الكرب والهم، ويوسع الرزق.
وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "dmc": "الاستعجال يعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى عدم قبول الدعاء أو تأخيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: "يستجاب للمرء ما لم يعجل".
وأكد أن الصبر من أهم أسباب قبول الدعاء، كما أن الصبر يكون سببًا في زيادة الرزق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "ما أعطى أحد خير وأوسع من الصبر".
وأضاف أن الإكثار من الاستغفار بكل صيغة، يكون سببًا في فك الكرب والهم، ويوسع الرزق.