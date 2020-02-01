الإمارات تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم، تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية.وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم أن المصاب يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية «وام».وأشارت الوكالة أنه باكتشاف الحالة الجديدة يكون عدد الحالات المكتشفة في الدولة 5 حالات منذ ظهور المرض إلى اليوم.وأكدت الوزارة أن الحالات السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم.ونوهت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية، مطالبة الجمهور بعدم القلق فالحالات المصابة محدودة جدا، والدولة لديها نظام صحي قوي للترصد ومكافحة الأوبئة.