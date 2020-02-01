جبر: لدينا قوانين تحترم حقوق الإنسان وتدرس فى جامعات العالم

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن كتاب الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان تطرق إلى الجريمة بشكل عام، مؤكدة أن الدستور نص على ذلك وأقر عقوبة رادعة لمرتكب الجريمة.تابعت جبر: "قانون ٦٤، الذي أزعم أنه احترم حقوق الإنسان، وأفرد له المساحة، موضحة أن الهدف الأول كان احترام حقوق الإنسان، الذي يدرس في الجامعات الأجنبية".يأتي ذلك في ظل انعقاد ندوة، أقلام نسائية بقاعة "كاتب وكتاب" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51، حيث جرت مناقشة كتاب الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان، دراسة قانونية اجتماعية سياسية، للكاتبة غادة أحمد.يشارك في الندوة كل من، السفيرة نائلة جبر، محسن عوض، هاني جورجي، سهير لطفي، محمد شوقي، المستشار عبدالعاطي أبو زيد، المخرجة إنعام محمد، يدير الجلسة عبدالله يسري.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب، من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.