«أزبكية أصلى».. مبادرة جناح زحمة كتاب لاقتناء الكتب الأصلية

قام جناح زحمة كتاب للثقافة والنشر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، بعمل مبادرة داخل المكتبة، وأطلق عليها "أزبكية أصلي" والتي تحارب الكتب المقلدة وتدعو إلى اقتناء النسخ الأصلية.وقال أحد المسئولين عن الجناح، إن المبادرة جاءت نسبة لسور الأزبكية والمعروف بأسعاره المخفضة، إلا أن أزبكية أصلي أساسها الدعوة لشراء الكتب الأصلية وبأسعار مخفضة، لافتا إلى أن الأسعار بسعر التكلفة وتصل نسبة التخفيضات في الجناح لـ50%.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.