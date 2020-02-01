دار «الهالة» تطلق حفل توقيع كتاب «حصة قراءة»

أطلقت دار "الهالة" للنشر والتوزيع، منذ قليل، حفل توقيع الكاتب محمد هشام عبية، بجناح "a59" صالة واحد، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، لكتابه "حصة قراءة"، وهو عبارة عن ملحمة إنسانية في حب الكتب وأحبار المطابع.وحرص عدد كبير من قبل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والخمسين على حضور حفل توقيع كتاب "حصة قراءة" للكاتب محمد هشام عبية، وشهد حفل التوقيع إقبالًا كبيرًا من قبل رواد المعرض، والتقاط صور تذكارية ومعربين عن إعجابهم الشديد للكتاب.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.