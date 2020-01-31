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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سفيرنا بالصين: جاهزون لنقل الجالية بـ«ووهان» وننتظر موافقة السلطات

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:09 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين: "كانت تواجهنا مشكلة حصر أعداد المصريين"، مشيرا إلى أن غالبية القنصليات والسفارات في الخارج تعاني من مشكلة كبيرة أن المواطن المصري لا يسجل نفسه في القنصلية.

وأضاف السفير محمد البدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الجمعة، أنه بالتواصل مع بعضهم ومن شخص إلى شخص، استطعنا حصر أعداد المصريين في مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن غالبيتهم إما أساتذة جامعات أو طلاب ماجستير ودكتوراه، ويبلغ عدد الطلبة 345 فردا بعائلاتهم، ومن أبدوا رغبتهم في العودة إلى مصر 306 مواطنين أي 90% يريدون الرجوع.

وأوضح أنه تم إنشاء جروب على "واتساب"، استطعنا من خلاله ضم جميع المصريين عليه، فأصبح وسيلة الاتصال بيننا وبينهم، بالإضافة إلى أرقام هواتفهم.

بمجرد أن أصدر الرئيس السيسي توجيهات بإعادة المصريين الراغبين من الصين، بدأنا الاتصالات بالسادة الوزراء المعنيين وجهزنا الخطة، وتم الاتصال مع الجهات الصينية أيضا، وتجهيز الأتوبيسات لتجميعهم، متابعا: "ننتظر موافقة الجانب الصيني".

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