رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصر تحتل المرتبة الـ26 عالميًا فى معدل العنف والجريمة (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:33 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور محمد حمودة، استشاري الطب النفسي، إن مصر جاءت بالمستوى الـ26 عالميا في العنف والجريمة.

وأضاف الدكتور محمد حمودة، خلال لقائه ببرنامج «الجمعة في مصر» المُذاع على فضائية «mbc masr»، أن كانت هناك بيانات صادرة من وزارة الداخلية عام 2017 تفيد بزيادة معدل القتل العمد لنسبة 130 % و350 % زيادة في معدل السرقة بالإكراه، كما أن هناك 95 ألف مواطن بمصر مسجلون خطر.

وأوضح استشاري الطب النفسي أن طريقة التعبير عن العنف لدى الرجال أصعب بكثير عن المرأة، موضحا أن بعض الجرائم سببها دوافع نفسية وليس مرضا نفسيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أطفال مصر فى خطر

الانتحار.. الموت فى اتجاهين

طبيب يقترح الكشف النفسى للمقبلين على الزواج

العنف بين الأزواج من السبب فيه؟.. طبيب نفسى يجيب

موضوعات متعلقة

منذ يوم

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الاتفاق على 3 بنود بشأن «سد النهضة».. واجتماع جديد فى 12 فبراير

منذ حوالي 11 ساعة

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

توقيع الاتفاق النهائي لـ«سد النهضة» آخر فبراير

تحقيقات «صحفية المعادى»: الشواهد تشير إلى الانتحار

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

ابتكار مادة جديدة بديلة للبلاستيك

دراسة: الشاشات تسبب الخمول للأطفال

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
د.كريمة الحفناوى
التعسف الإدارى جريمة عنف ضد الإنسان
المزيد

الثقافة

الإثنين.. «سيمبوزيوم أسوان للنحت» يحتفل بيوبيله الفضى

«أحلى إجازة».. افتتاح احتفالات القومي لثقافة الطفل

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»