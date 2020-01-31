مصر تحتل المرتبة الـ26 عالميًا فى معدل العنف والجريمة (فيديو)

قال الدكتور محمد حمودة، استشاري الطب النفسي، إن مصر جاءت بالمستوى الـ26 عالميا في العنف والجريمة.وأضاف الدكتور محمد حمودة، خلال لقائه ببرنامج «الجمعة في مصر» المُذاع على فضائية «mbc masr»، أن كانت هناك بيانات صادرة من وزارة الداخلية عام 2017 تفيد بزيادة معدل القتل العمد لنسبة 130 % و350 % زيادة في معدل السرقة بالإكراه، كما أن هناك 95 ألف مواطن بمصر مسجلون خطر.وأوضح استشاري الطب النفسي أن طريقة التعبير عن العنف لدى الرجال أصعب بكثير عن المرأة، موضحا أن بعض الجرائم سببها دوافع نفسية وليس مرضا نفسيا.