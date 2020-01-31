بالصور.. تشييع جثمان الصحفية رحاب بدر من مسجد السيدة نفيسة

شيع العشرات من زملاء الصحفية رحاب بدر، اليوم الجمعة، جثمانها من مسجد السيدة نفسية، إلى مثواها الأخير بمقابر كلية البنات في مصر الجديد، وسط حالة من الحزن والبكاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بتشريح جثة الصحفية رحاب بدر، المنسق الإعلامي لمهرجان الأقصر السينمائي الإفريقى بعد العثور عليها، في الساعات الأولي من صباح اليوم، مشنوقة داخل شقتها بمنطقة المعادى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات.