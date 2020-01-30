مسئولة الطلاب المصريين بووهان الصينية: ننتظر قرار عودتنا إلى القاهرة

قالت الدكتورة عزة عبدالوهاب، مسؤولة الطلاب المصريين بجامعة ووهان الصينية، إنه يوجد أكثر من جامعة في مدينة ووهان الصينية المنكوبة، حيث يوجد بها أكثر من 10 جامعات، وتمثل جامعة ووهان واحدة منهم.وأضافت الدكتورة عزة عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، مساء الخميس، أن عدد الطلاب المصريين في جميع الجامعات المتواجدة في مدينة ووهان الصينية يبلغ أكثر من 350 طالبًا، مشيرة إلى أن جميع الطلاب على أمل العودة إلى مصر.وتابعت:"جميعنا لدينا مجموعة دردشة مع أعضاء السفارة المصرية في بكين، ويتواصل السفير المصري الدكتور محمد البدري معنا بشكل يومي، كما يتواصل معنا جميع أعضاء السفارة المصرية على مدار الـ 24 ساعة يوميًا".وأكملت مسئولة الطلاب بالجامعة:" لم يتم إعداد إجراءات العودة إلى مصر حتى الآن، لكننا بانتظار تأكيد الخبر في غضون ساعات من قبل السفارة المصرية".وأوضحت أن، الوقت الذي ظهر فيه الفيروس جاء تزامنًا مع إجازة عيد الربيع الصيني، مشيرة إلى أنه في هذا التوقيت يرجع جميع الصينيين إلى بلدهم للاحتفال به، مبينة أنه قبل الإحتفال يكون فيه زحام شديد وبسبب الزحام انتقل الفيروس بشكل سريع، وكان عدد المصابين كثير جدًا، وكل المواطنين الذين تم إصابتهم بالفيروس كان بسبب أشخاص خرجوا من مدينة ووهان، ولذلك قررت الحكومة الصينية عزل مدينة ووهان وعمل حجر صحي لها، وعندما تم عمل حجر صحي تم ايقاف المواصلات الداخلية بالمدينة.وأكدت أن، الجالية المصرية في الصين معافاة تمامًا من أي نوع من الإصابات بفيروس "كورونا"، بالإضافة إلى جميع الجاليات العربية في الصين، متابعة:"كنا جميعًا في حالة ذعر شديد في البداية، وكنا في خوف من الخروج خارج المدينة الجامعية، لكن مع تواصل السفارة المصرية معنا أصبحت حالتنا النفسية أفضل".