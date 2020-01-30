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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

صلاح فضل: الموت لا يمثل النهاية في حياة المصريين

الخميس 30/يناير/2020 - 10:49 م
الدكتور صلاح فضل
الدكتور صلاح فضل
رباب الأهواني
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قال الدكتور صلاح فضل، الكاتب والمفكر، إن مصر تدخلها الأديان فتمتصها وتمصرها وتعطيها طابعها الخاص.

وأضاف الدكتور صلاح فضل، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الخميس، أن الإسلام في مصر له طبائع تختلف عن الإسلام الخليجي والشمال أفريقي والماليزي والإيراني وغيره.

وتابع الكاتب والمفكر:" نحن في مصر لا نطمئن إلى تنحية البعد الروحي في حياتنا"، مشيرا إلى أن العلمانية يمكن أن تنكر البعد الروحي لدى الفرد وهو ما يجعل المصري يبتعد عنها.

كما أوضح الدكتور صلاح فضل، أن الموت لا يمثل النهاية في حياة المصريين لأنهم يؤمنون بحكمة الله.

وأشار الدكتور صلاح فضل إلى أن الفيلسوف زكي نجيب محمود، قال إنه اكتشف أن البعد الروحي المصري له بعدا ميتافيزيقيا أصيلًا.

كما لفت إلى أنه إذا استبعد البعد الديني بشخص دون أن يعمل عقله، فسيحدث خللًا كبيرًا في حياته.

وبين الدكتور صلاح فضل، أنه حين حاصرت جماعة الإخوان الإرهابية مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية العليا، تسائل:" هل يفسد المصري منجزه الحضاري بيده؟"، متابعا: "عندئذِ أدركت أن "الغدة الدينية" تحولت إلى خلايا خبيثة تنخر في جسد الوطن".

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