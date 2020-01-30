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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط المتهمين بسرقة بطاريات برج شركة اتصالات بالبحيرة

الخميس 30/يناير/2020 - 01:23 م
جريدة الدستور
مريم جبل و عمرو المزيدى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة البطاريات الخاصة ببرج تقوية تابع لإحدى شركات الاتصالات بالمحافظة.

كان قد ورد لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة بلاغ من عامل مقيم بدائرة المركز، بأنه أثناء تواجده بمسكنه تناهى لسمعه قيام ثلاثة مجهولين، يستقلون سيارة "نصف نقل" دون لوحات معدنية، بسرقة البطاريات الخاصة ببرج تقوية تابع لإحدى شركات الاتصالات، والمقام بقطعة أرض ملك والده مجاورة لمسكنه، وحال قيامه وبعض جيرانه بمحاولة ضبطهم أطلق أحدهم عيارا ناريا من فرد خرطوش فى الهواء دون إصابات وهربوا.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم عامل، وسائق، وتاجر- لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة- مقيمون بمحافظتى الغربية والقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافم بعدة مأموريات، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن القليوبية والغربية، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا حضورهم لمكان الواقعة بالسيارة ملك أحدهم، لسرقة البطاريات الخاصة بالبرج المُشار إليه، وقيام أحدهم بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته، لتغطية هروبهم، وتم ضبط السيارة والسلاح النارى "بندقية خرطوش"، وطلقتين من ذات العيار.

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