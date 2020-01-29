نسرين طافش: «مبسوطة من الشائعات اللي بتعرّض لها»

رد الفنانة "نسرين طافش" على الشائعات في الفترة الأخيرة: الإشاعة ضريبة النجاح.. والناجح دايما مصاب#كلام_ستات#ON_E pic.twitter.com/wOadbc4Sja — ON E (@ONENT) January 29, 2020

أكدت الفنانة السورية نسرين طافش أن البعض غير سعيد من النجاح الذي حققته في مصر بعد مشاركتها في "نادي الرجال السري" الذي تصدر الإيرادات وقدمها تقديمه قوية جدًا للجمهور المصري.أضافت طافش، خلال لقائها في برنامج كلام ستات، المذاع عبر فضائية ON E، الشخص الواعي الناضج يركز على نجاح الفنان فقط، والبعض الآخر يترك النجاح ويركز على الشائعات.وأكدت نسرين سعادتها بسبب الشائعات التي تتعرض لها؛ لأن مُطلقي الشائعات عليها يعملون لها دعاية، مشيرة إلى أنها تكون مستاءة جدًا أثناء تقديمها عمل ناجح وعدم خروج شائعة أمامه.