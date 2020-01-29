أحمد موسى: 30 يونيو أجهضت مخطط «الإرهابية» لبيع سيناء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ثورة 30 يونيو أجهضت مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لبيع سيناء.وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن دويلة قطر هي السبب في انقسام فلسطين بين فتح وحماس.وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية اغتالت الرئيس السادات لأنه حرر الوطن، متابعا: «هذا هو سبب اغتيال الإخوان للسادات، خونوه وقتلوه، ثم يأتون اليوم يتاجرون بالقضية الفلسطينية».وأكد الإعلامي أحمد موسى أنه لو تم الاستجابة لدعوة الرئيس السادات عام 1977 بشأن القضية الفلسطينية لتغير حالها الآن.