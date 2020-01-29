طبيب نفسي: ضرب الآباء للأبناء مرض يحتاج علاج

قال الدكتور عمرو يسري، استشاري الصحة النفسية، إن ضرب الأبناء يدل على ضعف شخصية الأب ويؤثر سلبيًا على الأبناء.وأضاف الدكتور عمرو يسري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أن الضرب أكثر من مرة يؤدي إلى فقدان تأثيره على الأبناء، كما يجعل الإبن "ينحس" كما تكون قد حرقت كل الكروت، لتفقد تأثيرك على ابنك.وأوضح استشاري الصحة النفسية، أن اللجوء إلى العنف البدني يدل على الشخص غير قادر على الوصول إلى حل عن طريق إعمال العقل، ولذلك يلجأ إلى العنف البدني.وتابع: «في أب ممكن يقوم بالانفعال ويضرب أبنائه، وبعدما ينكسر أحد من أبنائه يقوم بالبكاء، وهذا مرض في حاجة للعلاج».