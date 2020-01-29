اشتباه في إصابة روسيين بفيروس «كورونا» (فيديو)

أذاعت فضائية «روسيا اليوم» فيديو لنقل رجلين إلى مستشفى في مدينة فورونيج الروسية، للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا، بعد عودتهما من الصين.وذهبت امرأة عمرها 55 عاما ورجل يبلغ 35 عاما إلى مستشفى بأعراض إصابات حادة بالجهاز التنفسي، وقرر الأطباء نقلهما إلى مستشفى للفحوص اللاحقة باستخدام معدات وقاية.كان كريستيان لودمير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد أية حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد مبلغ عنها بدول القارة الأفريقية، مؤكدا أنه برغم ذلك يجب أن تتخذ كافة الدول الاحتياطات الكافية والاستعدادات من مراقبة وتأهب ورصد على مستوى العالم.وأشار"لودمير" ردا على سؤال حول استعدادات بعض الدول لإجلاء رعاياها من إقليم ووهان الصيني الذي انتشر فيه الفيروس" بأن المنظمة الدولية لم تتخذ بعد قرارا بشأن موضوع الإجلاء حتى تحصل على مزيد من المعلومات عن هوية الفيروس وطرق انتشاره والإصابة به، لافتا إلى أن المدير العام للمنظمة الدولية الدكتور تيدروس أدهانوم "الذي توجه إلى الصين" يبحث مع المسؤولين الصينيين الأوضاع هناك ومدى خطورة الفيروس وانتشاره.وأكد أن عدد حالات الوفيات مقارنة مع الأعداد المصابة بالفيروس مازالت منخفضة، منوها بأنه حتى الآن معظم من يعانون من الإصابة بالفيروس إما لديهم ظروف صحية خاصة أو من كبار السن.