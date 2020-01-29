«تنمية المشروعات»: خطة 2020 أتاحت تسهيلات للمستثمرين

قال محمد أسامة بكري مدير إدارة الائتمان المركزي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن خطة 2020 أتاحت تسهيلات للمستثمرين.وأشار بكري خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» على فضائية «دي إم سي» أن الدولة تتيح تسهيلات للمستثمر ومنها إتاحة التمويل اللازم لهم وكذلك المساعدة بتقديم التدريبات ودراسة الجدوى للمشروع لمساعدة المستثمر.وأضاف أن هناك كثير من الصناعات التي يمكن لمصر أن تقيمها وتستغنى عن استيرادها من الخارج وهي صناعات غذائية وكذلك مصانع البلاستيك.وأوضح أنه حال تعثر المشروع فإن الجهاز يوجه العميل للصواب نتيجة للمتابعة الجيدة للمشروع من قبل المختصين بالجهاز.