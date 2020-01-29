البورصة تتفاعل مع صفقة فودافون وتربح 8.3 مليار جنيه

تفاعلت أسهم ومؤشرات البورصة مع صفقة بيع حصة في شركة فودافون مصر، لمجموعة الاتصالات السعودية STC، والبالغة نحو 55%، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 2.392 مليار دولار.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 8.3 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 699.8 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" بنحو كبير بلغت نسبته 1.04%، بما يعادل 142 نقطة ليغلق عند مستوى 13762 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس70" بنسبة 1.38%، بما يعادل 7.27 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 534 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 640 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على 149.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 22.7 ألف صفقة شراء وبيع.