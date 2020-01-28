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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«حلم ليلة صيف» و«ساحر الصحراء».. عروض مسرحية لثقافة أسوان

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:24 م
حلم ليلة صيف
حلم ليلة صيف
أسوان_إسراء توفيق
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بدأت فعاليات العرض المسرحي الغنائي "حلم ليلة صيف" على مسرح فوزى فوزى ضمن العروض التي يقدمها فرع ثقافة أسوان، العرض ضمن التجارب النوعية ويستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الفن والفنانين والإعداد والإنتاج المسرحي، وبحضور نجوى أحمد مدير عام ثقافة أسوان وأحمد السيد مدير عام المتابعة بإدارة المسرح.

العرض بطولة فرقة قصر ثقافة العقاد "كريم عادل وهبة، ندى رجب، رؤية أحمد، أحمد كمال، يوسف إبراهيم، دعاء فتحى، بسملة محمود، إبراهيم جوبا، ملك مصطفى، ألاء هشام، نور محمد، هاجر أحمد، علاء محمود، فيصل عادل، أحمد الجارحى، جمال عبد الناصر، محمد جاب الله، أحمد طارق، آية أشرف"، ألحان رأفت موريس، إعداد وأشعار كريم الشاورى، سينوغرافيا عمرو حمزه، مخرج منفذ جمال عبد الناصر،إخراج إيهاب زكريا ياسين.

تدور أحداث العرض داخل عالم الفانتازيا الخيالية والسحرية، فيوجد داخل العرض العديد من العوالم مثل مملكة الجن والجنيات المسحورة، كما يدور حول قصة اربعة عشاق، ويعتمد العرض على الأداء الغنائي بالإضافة إلى الاستعراضات والأغاني التي تغلف الجو العام للعرض، ويتحدث العرض أيضًا عن فكرة الغدر فى الحب وأيهما يغلب فى قصة العشق.

كما بدأ العرض المسرحي "ساحر الصحراء" على مسرح قصر ثقافة أسوان، تدور أحداث العرض حول تحقيق الأسطورة الذاتية ورحلة البحث عن الذات من خلال كشف ما يدور داخل نفس الإنسان من رغبات وهواجس ولحظات الانتظار الطويلة لاكتشاف خبايا النفس البشرية فى جغرافيا مكانية وزمانية مختلفة لتصنع كيمياء العرض المسرحي ويستمر العرض لمدة 10 أيام.

العرض إعداد أحمد العباسى، ديكور محمود عيد، دراما حركية أحمد الغول، مخرج منفذ محمود فرح، إعداد موسيقى وإخراج محمد شحات، بطولة محمود فرح، هيثم محمد، محمد حسبو، إيهاب أحمد، رائف شكرى، البرهامى إبراهيم، خالد محمد، يوسف محمد، معاذ البرهامي، اسراء خالد، حبيبة سيد، الاء صلاح، مهاب محمد، أحمد أبو السعود.

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