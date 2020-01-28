القباج: نعمل على الربط الشبكي بين «التضامن» والجمعيات الأهلية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جار التوسع في برامج الدعم النقدي وضم برنامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة تحت مظلة واحدة للدعم النقدي المشروط، بالإضافة إلى الربط الشبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتعظيم وترشيد الموارد، فضلا عن أنه جار إنشاء وحدات رقابية مركزية بالمحافظات لترشيد ومتابعة المشروعات للحفاظ على الاستدامة.وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، لمحافظة المنيا لتدشين عدد من المشروعات، أنه لابد من إعلاء قيمة العمل وتحريك الشباب نحوه، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد توفير الفرص التدريبية المهنية والإدارية، وبالتالي التأهيل لملاءمة المتدربين لفرص العمل من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة والقطاع الخاص.