هنية يهاتف أبومازن قبل إعلان «خطة السلام»

هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، منذ قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، حسبما أذاعت قناة الأقصى الفلسطينية.وشملت المباحثات الحديث حول التداعيات المتوقعة بعد إعلان أمريكا صفقة القرن، المقرر السابعة مساء اليوم.وأعلن ترامب، مساء الإثنين، أنه قرر طرح الشق السياسي في خطته للسلام، اليوم الثلاثاء، الساعة السابعة بتوقيت فلسطين، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتيهة ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي، ورؤساء مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.ونشر جيش الاحتلال كتيبتي «جعفاتي» والمظليين، للمرة الأولى، داخل أنحاء الضفة الغربية، خشية الاحتجاجات الفلسطينية على بنود الصفقة الأمريكية، كما رفع حالة التأهب بين جميع قواته للدرجة القصوى.