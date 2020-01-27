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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ولاد الكار

«مأذون ودبلة وفستان وبدلة».. «الدستور» تبارك للزوجين محمود وغادة

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:37 م
محمود وغادة عدسة
محمود وغادة عدسة : حسن مسعد
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قرار الزواج صعب للغاية، نفكر فيه أكثر من مرة، ولكنه يحدث ويفرض نفسه في النهاية، وهو كما نقول نحن فيما بيننا «شرّ لابد منه»، وعندها نفكر في طرفيه ومدى شجاعتهما. ولكن ننسى كل ذلك أمام جسر السعادة الذي يمتد بين عيون الحبيبين وقت أن يجمعهما حضن الزوجية الأول.

مساء السبت الماضي، ووسط عيون تملؤها البهجة، احتفلت «الدستور» بشجاعين من أبنائها هم محمود جروين، وعروسه غادة موسى، حيث احتضن الفتى زوجته معلنا أمام الجميع أنها هي التي اختارها قلبه، بينما ردت ابتسامتها بالإيجاب.

و«الدستور» إذ تحيي شجاعتهما، فإنها تتمنى لـ«محمود وغادة» السعادة والهناء والتمسك بالشجاعة قدر الإمكان، وأن يكونا مصدر إلهام لآخرين ربما يتملكهم بعض الجُبن، لكي ننشر أخبار الأفراح على صفحاتنا كما ننشر ما دونها.

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