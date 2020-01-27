مصطفى بكري: 7 آلاف داعشي تسللوا إلى سيناء من ليبيا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه خلال حديثه مع الليبيين في شوارع بنغازي، كشفوا له جرائم تنظيم داعش التي ارتكبها في حق السكان، وكيف كانوا دائما ينزلون الشوارع يفتشون النساء ويدخلون البيوت، يدوسون على الناس بأحذيتهم، وكيف حولوا مسجد إلى ساحة لقطع الرؤوس.وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن بنغازي كان فيها 11 ألف داعشي، ونجح الجيش الليبي في حصار النقاط الرئيسية بـ300 جندي، كان لهم الأثر الأكبر في هزيمة الدواعِش.ولفت بكري إلى أنه ذهب إلى سوق الحوت والتي كانت لها رمزية عند الإرهابيين مثل رابعة في مصر، وأردف: "هدموا كلية الآداب والقبة، ومناطق كثيرة، الحصار ظل 4 أشهر، منعوا البنات تدخل الجامعة، ومارسوا القتل والإرهاب".وأردف بكري: "قال لي الليبيون إن 7 آلاف داعشي خرجوا من ليبيا إلى سيناء، عبر مناطق ودروب جبلية، في عام 2011".وأوضح أن الليبيين في الشوارع يقولون له إن تركيا لا تريد ليبيا فقط وإنما تريد مصر، مردفًا: "علم مصر في طرابلس يداس من الحكومة العميلة تحت الأقدام".