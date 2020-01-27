رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى بكري: 7 آلاف داعشي تسللوا إلى سيناء من ليبيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:26 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه خلال حديثه مع الليبيين في شوارع بنغازي، كشفوا له جرائم تنظيم داعش التي ارتكبها في حق السكان، وكيف كانوا دائما ينزلون الشوارع يفتشون النساء ويدخلون البيوت، يدوسون على الناس بأحذيتهم، وكيف حولوا مسجد إلى ساحة لقطع الرؤوس.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن بنغازي كان فيها 11 ألف داعشي، ونجح الجيش الليبي في حصار النقاط الرئيسية بـ300 جندي، كان لهم الأثر الأكبر في هزيمة الدواعِش.

ولفت بكري إلى أنه ذهب إلى سوق الحوت والتي كانت لها رمزية عند الإرهابيين مثل رابعة في مصر، وأردف: "هدموا كلية الآداب والقبة، ومناطق كثيرة، الحصار ظل 4 أشهر، منعوا البنات تدخل الجامعة، ومارسوا القتل والإرهاب".

وأردف بكري: "قال لي الليبيون إن 7 آلاف داعشي خرجوا من ليبيا إلى سيناء، عبر مناطق ودروب جبلية، في عام 2011".

وأوضح أن الليبيين في الشوارع يقولون له إن تركيا لا تريد ليبيا فقط وإنما تريد مصر، مردفًا: "علم مصر في طرابلس يداس من الحكومة العميلة تحت الأقدام".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ينعى ضحايا هجوم المنيا

الزبيدي: الاستثمارات الليبية نهبت في كل دول العالم إلا مصر

وزير خارجية ليبيا يدعو مصر لإعادة فتح قنصليتها ببنغازي

الديهى: "أردوغان" يعيد كتابة شهادة ميلاد "داعش" اليوم

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 12 دقيقة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

منذ ساعتين و 29 دقيقة

«صحة المنوفية»: نوفِّر دواءً لـ«كورونا».. والوزيرة: «ملوش علاج»

منذ حوالي 14 ساعة

السلطان يُقاسم عائلته.. خطة أردوغان لنهب ثروات الصومال

منذ حوالي 4 ساعات

10 دقائق تحبس الأنفاس.. مصور فيديو «الأب الشجاع» يروي تفاصيل الواقعة

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

جامعة القاهرة: المنع من التدريس عقوبة ارتداء النقاب

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

الهجرة توضح حقيقة إجلاء الجالية المصرية بالصين بسبب «كورونا»

إنفوجراف

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

image description

10 شروط للسماح لعلماء الدين بالظهور في الإعلام (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

الصين: «كورونا» انتقل لمرحلة خطيرة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

دراسة: الكثيرون يجهلون ضوابط صحة العين

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

WWE تعود مجددًا إلى الشرق الأوسط عبر بوابة السعودية‎

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر

دار الشروق تنظم حفلا للكتاب والناشرين الأربعاء

رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقري فؤاد الظاهري

أسامة السعيد يناقش «آرنكا» في معرض الكتاب