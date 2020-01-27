أحمد موسى: «كورونا» حوّل ووهان الصينية إلى مدينة أشباح

قال الإعلامي أحمد موسى إن شوارع مدينة ووهان الصينية التي بدأ فيها انتشار فيروس كورونا الجديد خالية تمامًا نتيجة خوف قاطنيها من الفيروس، وتحولت إلى مدينة الأشباح.وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحياة توقفت في مدينة ووهان الصينية التي كان يقطنها الملايين، متابعًا: "الناس بدأت بتخزين الطعام لأنهم في إجازة إلى 30 يناير، ومن الممكن أن تمد مرة أخرى، حيث لا يوجد خروج ولا تجمعات، ولا يوجد أحد يأكل في المطاعم".وأشار إلى منع الدخول والخروج من وإلى المدينة، لافتًا إلى أن فرنسا واليابان وأمريكا لديها حالات إصابة بفيروس كورونا.وتابع: "81 حالة وفاة في الصين وآلاف حالات الإصابات، وهناك باحث صيني يتحدث عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل وصلت إلى 40 ألف حالة".