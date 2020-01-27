«الصحة»: لم نرصد أي إصابة بـ«كورونا» في مصر حتى الآن

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنها لم ترصد أي حالة إصابة بـ«كورونا» في مصر حتى الآن.وأضاف مجاهد خلال مداخلة تليفزيونية، مساء الإثنين، أن الحديث على قيام الوزراء بإعداد حملات تفتيش على المطاعم الصينية أمر غير صحيح، وهذه الحملات تحدث بصفة دورية على كافة المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطن.وأوضح أن قطاع الطب الوقائي منذ اللحظة الأولى لإعلان منظمة الصحة العالمية بتفشي فيروس "كورونا" رفع درجة الاستعداد والجهازية، لمنع دخول المرض للبلاد، ويتم الكشف على جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة تفقدت مطار القاهرة الدولي، ومطار شرم الشيخ، للاطلاع على إجراءات مكافحة العدوى، وتم تعميم منشور على كافة المنشآت الصحية، للتعريف بالمرض.