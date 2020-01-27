رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة»: لم نرصد أي إصابة بـ«كورونا» في مصر حتى الآن

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:08 م
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنها لم ترصد أي حالة إصابة بـ«كورونا» في مصر حتى الآن.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة تليفزيونية، مساء الإثنين، أن الحديث على قيام الوزراء بإعداد حملات تفتيش على المطاعم الصينية أمر غير صحيح، وهذه الحملات تحدث بصفة دورية على كافة المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطن.

وأوضح أن قطاع الطب الوقائي منذ اللحظة الأولى لإعلان منظمة الصحة العالمية بتفشي فيروس "كورونا" رفع درجة الاستعداد والجهازية، لمنع دخول المرض للبلاد، ويتم الكشف على جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة تفقدت مطار القاهرة الدولي، ومطار شرم الشيخ، للاطلاع على إجراءات مكافحة العدوى، وتم تعميم منشور على كافة المنشآت الصحية، للتعريف بالمرض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شمال سيناء تستعد للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"

الصحة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ دخول البلاد

«ديلي ميل»: الفزع ينتاب العالم بسبب فيروس كورونا

السعودية تعلن خلوها من فيروس «كورونا الجديد»

موضوعات متعلقة

منذ 36 دقيقة

10 دقائق تحبس الأنفاس.. مصور فيديو «الأب الشجاع» يروي تفاصيل الواقعة

منذ حوالي 6 ساعات

العثور على جثة شاب أسفل عمارة سكنية بالغردقة

منذ ساعة

رسالة الباز للأزهر لتجديد الخطاب الديني: هذا ما يقصده الرئيس

منذ حوالي 7 ساعات

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

«الباز» يطالب بتعميم «حظر النقاب» بكل المؤسسات التعليمية

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

الهجرة توضح حقيقة إجلاء الجالية المصرية بالصين بسبب «كورونا»

إنفوجراف

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

10 شروط للسماح لعلماء الدين بالظهور في الإعلام (انفوجراف)

image description

إرشادات الحماية من فيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

الصين: «كورونا» انتقل لمرحلة خطيرة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

دراسة: الكثيرون يجهلون ضوابط صحة العين

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

WWE تعود مجددًا إلى الشرق الأوسط عبر بوابة السعودية‎

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
مؤمن المحمدي
امبارح
المزيد

الثقافة

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر

دار الشروق تنظم حفلا للكتاب والناشرين الأربعاء

رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقري فؤاد الظاهري

أسامة السعيد يناقش «آرنكا» في معرض الكتاب