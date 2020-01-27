الداخلية: إطلاق خدمة إلكترونية لمستندات تأدية الخدمة العسكرية

اطلقت وزارة الداخلية خدمة الحصول على مستندات تأدية الخدمة العسكرية، من خلال بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفةإلى الإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية.كما تم إطلاق خدمات جماهيرية إلكترونية( تصريح السفر – بدل فاقدتالف لشهادة إنهاء الخدمة – شهادة الخبرة للمواطنين السابق تأديتهم الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية) عبر بوابة الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، مدعومة بآليات الدفع والتحصيل الإلكترونى.وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة (www.moi.gov.eg)، بهدف تيسير الإجراءات بما يسهم فى حصول المواطنين على الخدمات بشكل سهل، كما يأتى ذلك إستمرارًا لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، وتحقيقًا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.