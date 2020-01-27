رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح قرية خليفة يونس بالفيوم بعد إعادة تأهيلها.. اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:16 ص
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم مصطفي عبدالله الصعيدي
طباعة
يفتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بعد ظهر اليوم، قرية خليفة يونس التابعة لمركز طامية، والتي تم إعادة ترميم وتأهيل عددا من منازلها.

ويسلم المحافظ يرافقه عددا من نواب البرلمان ورجال الأعمال، المنازل إلى الأسر المستحقة، وذلك بعد الانتهاء من تأهيلها وتوصيل كافة المرافق لها من مياه وصرف صحي وكهرباء، فضلا عن دعمها بالمفروشات والأجهزة الكهربائية.

وفي تصريح خاص لـ"الدستور"، قال الإنصاري إن إعادة تأهيل وترميم منازل قرية خليفة يونس يأتي في إطار المبادرة الرئاسية الهادفة إلى توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية وتوفير السكن الملائم لهم بالتعاون بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح الأنصاري أن قرية خليفة يونس تعتبر مجرد بداية سوف يتبعها إعادة تأهيل وتجهيز عدد كبير من المنازل بالقرى والنجوع بمراكز المحافظة المختلفة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعتين

خوفا من «كورونا» صينيون يشعلون النار فى مستشفى بهونج كونج

منذ حوالي 21 ساعة

إعلان أحادي.. إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية للمرة الأولى

منذ حوالي 7 ساعات

«حماية المستهلك» تحذر من شراء السلع عبر الإنترنت

الصور

image description

أبو ظبي الثقافية تكرم الفنان يحيى الفخراني

image description

"الأردن.. لبنان.. سوريا" دول مشاركة بمعرض ٢٠٢٠

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

«حماية المستهلك» تحذر من شراء السلع عبر الإنترنت

ارتفاع مصابى حادث التصادم لـ 25 شخصًا فى أسوان

إنفوجراف

image description

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

ويل سميث ينعى نجم السلة كوبى برايانت

مارك أنتوني ينعى برايانت: أرقد بسلام يا صديقي الرائع

أونيل: لا توجد كلمات تعبر عن خسارة برايانت

نجوم العالم ينعون وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية براينت بعد تحطم طائرته

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

المبدع الأعظم.. إبراهيم الكوني: لجنة «نوبل» دنّست حرمة الأدب ومنحت الجائزة لهواة

حكايات الثورة والحب والغضب فى مذكرات أحمد عكاشة

وزير الثقافة تلتقى وفدا ألمانيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

الكاتب يوسف مسلم: وقف مسرحية «شبيهان» بالإسكندرية دليل على سرقة أفكاري