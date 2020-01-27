افتتاح قرية خليفة يونس بالفيوم بعد إعادة تأهيلها.. اليوم

يفتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بعد ظهر اليوم، قرية خليفة يونس التابعة لمركز طامية، والتي تم إعادة ترميم وتأهيل عددا من منازلها.ويسلم المحافظ يرافقه عددا من نواب البرلمان ورجال الأعمال، المنازل إلى الأسر المستحقة، وذلك بعد الانتهاء من تأهيلها وتوصيل كافة المرافق لها من مياه وصرف صحي وكهرباء، فضلا عن دعمها بالمفروشات والأجهزة الكهربائية.وفي تصريح خاص لـ"الدستور"، قال الإنصاري إن إعادة تأهيل وترميم منازل قرية خليفة يونس يأتي في إطار المبادرة الرئاسية الهادفة إلى توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية وتوفير السكن الملائم لهم بالتعاون بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني.وأوضح الأنصاري أن قرية خليفة يونس تعتبر مجرد بداية سوف يتبعها إعادة تأهيل وتجهيز عدد كبير من المنازل بالقرى والنجوع بمراكز المحافظة المختلفة.