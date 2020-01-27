رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

وزير البترول يعلن تفاصيل معرض «إيجبس 2020» فى مؤتمر صحفى.. اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:00 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
طباعة
يعقد صباح اليوم الإثنين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020» الذى سيعقد فى الفترة من 11 -13 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتنظم المؤتمر والمعرض وزارة البترول والثروة المعدنية، الذى يحمل شعار «شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة» بمشاركة ٦٠ دولة، ومناقشة أكثر من ٨٠٠ ورقة بحثية، فضلًا عن عقد ٣٦ جلسة فنية، وستشهد نسخة هذا العام جلسات متخصصة حول الاستثمار والتمويل في شتى مجالات الصناعة البترولية، إلى جانب التركيز فى جلسات النقاش على الأمن والسلامة والصحة المهنية في قطاع الطاقة ودور المرأة في قطاع البترول وتخصيص جوائز للعناصر النسائية المتميزة بقطاع البترول، بالإضافة إلى جوائز المنشآت المتميزة في الأمن والسلامة والصحة المهنية.

كما سيشهد المؤتمر الاهتمام بموضوع التحول الرقمي في صناعة البترول والتعرف عن قرب على التقدم الذي حققته الشركات العالمية وتطبيقاته في فروعها بمصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الملا": نسير بخطط مدروسة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة

تفاصيل مؤتمر "إيجبس 2019" للبترول قبل عقده الأحد

وزير البترول: إنتاج حقلي "جيزة وفيوم" سيدخل الخدمة خلال 72 ساعة

الملا: "ايجبس 2019" نافذة مهمة لاستعراض النجاحات والفرص الاستثمارية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

موسى يطالب بالتحقيق في أحداث شغب مباراة مصر وتونس لليد

منذ 40 دقيقة

الطائرات تنقل المصابين من السفارة الأمريكية ببغداد بعد الهجوم الصاروخى

منذ حوالي 14 ساعة

عودة المحتال.. تفاصيل رفع ذئب «وول ستريت» الحقيقى دعوى على رضا عزيز

منذ حوالي 12 ساعة

إعلان أحادي.. إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية للمرة الأولى

الصور

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

ارتفاع مصابى حادث التصادم لـ 25 شخصًا فى أسوان

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

زينة تكشف سبب اختفائها إعلاميًا لمدة 10 سنوات (فيديو)

إنفوجراف

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

«باد بويز فور لايف» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثانى

وزير الرياضة يتلقى التهنئة من نظيرته التونسية بفوز أبطال اليد

اللجنة الأولمبية تشيد بأداء منتخب اليد

الفراعنة إلى طوكيو.. مصر بطلا لأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

المبدع الأعظم.. إبراهيم الكوني: لجنة «نوبل» دنّست حرمة الأدب ومنحت الجائزة لهواة

حكايات الثورة والحب والغضب فى مذكرات أحمد عكاشة

الكاتب يوسف مسلم: وقف مسرحية «شبيهان» بالإسكندرية دليل على سرقة أفكاري

عروض البيت الفني للمسرح اليوم