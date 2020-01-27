وزير البترول يعلن تفاصيل معرض «إيجبس 2020» فى مؤتمر صحفى.. اليوم

يعقد صباح اليوم الإثنين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020» الذى سيعقد فى الفترة من 11 -13 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.وتنظم المؤتمر والمعرض وزارة البترول والثروة المعدنية، الذى يحمل شعار «شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة» بمشاركة ٦٠ دولة، ومناقشة أكثر من ٨٠٠ ورقة بحثية، فضلًا عن عقد ٣٦ جلسة فنية، وستشهد نسخة هذا العام جلسات متخصصة حول الاستثمار والتمويل في شتى مجالات الصناعة البترولية، إلى جانب التركيز فى جلسات النقاش على الأمن والسلامة والصحة المهنية في قطاع الطاقة ودور المرأة في قطاع البترول وتخصيص جوائز للعناصر النسائية المتميزة بقطاع البترول، بالإضافة إلى جوائز المنشآت المتميزة في الأمن والسلامة والصحة المهنية.كما سيشهد المؤتمر الاهتمام بموضوع التحول الرقمي في صناعة البترول والتعرف عن قرب على التقدم الذي حققته الشركات العالمية وتطبيقاته في فروعها بمصر.