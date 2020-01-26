الخروج من عنق الزجاجة.. هل يكرر أهلي «فايلر» سيناريو 2001؟

تشابهات عديدة بين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبين البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري الأسبق للمارد الأحمر.

تشابهات عديدة بين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبين البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري الأسبق للمارد الأحمر.

وكما سجل السويسري أرقاما قياسية على المستوى المحلي كما فعل جوزيه في ولايته الثانية مع الأهلي، تعثر أيضا في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على غرار جوزيه في ولايته الأولى قبل أن يفاجىء البرتغالي الجميع بعودة قوية وتتويج بلقب غاب عن القلعة الحمراء 14 عاما.



