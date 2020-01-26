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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التجارية المصرية الليبية تناقش التعاون المشترك

الأحد 26/يناير/2020 - 06:54 م
المصرية الليبية
المصرية الليبية
عبير سليم
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عقد بمقر الغرفة التجارية في بنغازي اليوم الأحد، اجتماع للغرفة الاقتصادية المصرية- الليبية المشتركة، لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

ونقلت قناة ليبيا، عن رئيس الغرفة هاني حسن لقناة ليبيا، توضيحه، أن هذا الاجتماع تم خلاله بحث افتتاح مقر للغرفة في مدينة بنغازي، كما تم التطرق إلى مناقشة كيفية تسهيل وتنظيم الحركة التجارية بين البلدين، ومساعدة رجال الأعمال من الجانبين على الاستثمار في ليبيا ومصر.

وكان رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إبراهيم العربي، استقبل في نوفمبر العام الماضي، وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة الليبية المؤقتة، منير عصر، ووفدًا اقتصاديًا، ووفقًا لبيان صادر عن الغرفة المصرية حينها، فقد بحث الجانبان أوجه التعاون الاقتصادي المشترك في المرحلة القادمة.

وقال العربي، إن هذا اللقاء يعزز سبل التعاون التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات فضلًا عن المنتجات المصرية التي يمكن للسوق الليبي الاستفادة منها.

وأضاف أن الحكومة المصرية أجرت حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتحسين بيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري المصري، وهو ما يصب في صالح رجال الأعمال والمستثمرين سواء الأجانب أو المصريين.

كما وجه الوزير الليبي الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة ليبيا ودعم العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية في المجالات المختلفة، معلنًا التنسيق لإقامة معرض للمنتجات المصرية في بنغازي يتضمن مختلف السلع لتلبية متطلبات السوق الليبي.

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