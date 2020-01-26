بعد انتشار «فيروس كورونا».. إغلاق ملاهي ديزني في عدة مدن صينية

أغلقت ملاهي ديزني لاند وأوشن بارك بهونج كونج، أبوابها ابتداء من اليوم الأحد، للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا القاتل الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية.وبحسب فضائية "روسيا اليوم"، فإن العمل سيسير كالمعتاد في الفنادق داخل ديزني لاند بهونج كونج.وقبل ذلك قالت حكومة شنغهاي المحلية في الصين، إنه سيتم إغلاق ديزني لاند بشنغهاي ابتداء من يوم السبت، وكانت الصين قد بدأت يوم الجمعة عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر 7 أيام، وهي فترة تزدحم فيها الملاهي عادة.