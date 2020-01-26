محمد رجب يوشك على الانتهاء من «الأخ الكبير»

أوشك الفنان محمد رجب على الانتهاء من تصوير أحداث مسلسله الدرامي الجديد «الأخ الكبير»، والمعروض حاليا على قناة CBC الفضائبة.المسلسل يتكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبوالعلا ويواجه تحديات الحياة، فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.يعرض المسلسل من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة الحادية عشرة في صباح اليوم التالي.ويقوم ببطولة المسلسل بطولة محمد رجب، وأيتن عامر، وعبير صبري، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكي، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، ورندا البحيري، وهاجر أحمد، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات، ورانيا الملاح، وعدد آخر من الفنانين.