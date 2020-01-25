تجدد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة اللبنانية بوسط بيروت

وقعت مواجهات مساء السبت، بين المتظاهرين المعترضين على الحكومة اللبنانية الجديدة، والقوى الأمنية، في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت أثناء محاولة عدد من المتظاهرين الدخول إلى السراي الحكومي.ورشق عدد من المتظاهرين عناصر الأمن المكلفة بحماية السرايا الحكومي بالحجارة، وأطلقوا باتجاههم مفرقعات نارية.وتمكن المتظاهرون من إزالة الشريط الشائك والبوابة الحديدة عند مدخل السراي الحكومي، في محاولة للدخول إليه، واستخدمت القوى الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لردع المتظاهرين.وأعلنت قوى الأمن الداخلي، عبر موقع "تويتر أن أعمال الشغب والاعتداء بدأت "على عناصر قوى الأمن الداخلي، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظًا على سلامتهم"،وكانت انطلقت مظاهرات عدة بعد ظهر اليوم من مناطق مختلفة في بيروت تحت عنوان "لا ثقة" بالحكومة الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها.وانطلق عدد من المتظاهرين من مستديرة الدورة شرق بيروت في مظاهرة توجهت إلى مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت، ومنها تتوجه إلى ساحة الشهداء وساحة النجمة في وسط بيروت، وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها "لا ثقة لحكومة المحاصصة" وللمطالبة بـ"حكومة إنقاذ".واتجهت مسيرة أخرى من المتظاهرين من ساحة ساسين في الأشرفية في بيروت، إلى محيط مجلس النواب تحت عنوان "لن ندفع الثمن".