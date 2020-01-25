7.177 مليار متر مكعب إنتاج الصين من الغاز خلال 2019

سجل إنتاج الصين من الغاز الطبيعي خلال عام 2019 نموًا بنسبة 5.11% على أساس سنوي ليصل إلى 7.177 مليار متر مكعب.وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين في أحدث بيانات أصدرتها اليوم أن واردات الغاز الطبيعي ارتفعت عام 2019 بنسبة 5.6% مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 2.132 مليار متر مكعب، فيما بلغ الاستهلاك الواضح للغاز الطبيعي العام الماضي 7.306 مليار متر مكعب، بزيادة 4.9% على أساس سنوي.وتوقعت شركة بتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، أن استهلاك الغاز الطبيعي سيتوسع بنسبة 6.8% ليصل إلى 330 مليار متر مكعب في عام 2020 وسط جهود الصين لمعالجة تلوث الهواء.