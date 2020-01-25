7.177 مليار متر مكعب إنتاج الصين من الغاز خلال 2019
السبت 25/يناير/2020 - 09:24 ص
أ.ش.أطباعة
سجل إنتاج الصين من الغاز الطبيعي خلال عام 2019 نموًا بنسبة 5.11% على أساس سنوي ليصل إلى 7.177 مليار متر مكعب.
وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين في أحدث بيانات أصدرتها اليوم أن واردات الغاز الطبيعي ارتفعت عام 2019 بنسبة 5.6% مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 2.132 مليار متر مكعب، فيما بلغ الاستهلاك الواضح للغاز الطبيعي العام الماضي 7.306 مليار متر مكعب، بزيادة 4.9% على أساس سنوي.
وتوقعت شركة بتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، أن استهلاك الغاز الطبيعي سيتوسع بنسبة 6.8% ليصل إلى 330 مليار متر مكعب في عام 2020 وسط جهود الصين لمعالجة تلوث الهواء.
وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين في أحدث بيانات أصدرتها اليوم أن واردات الغاز الطبيعي ارتفعت عام 2019 بنسبة 5.6% مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 2.132 مليار متر مكعب، فيما بلغ الاستهلاك الواضح للغاز الطبيعي العام الماضي 7.306 مليار متر مكعب، بزيادة 4.9% على أساس سنوي.
وتوقعت شركة بتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، أن استهلاك الغاز الطبيعي سيتوسع بنسبة 6.8% ليصل إلى 330 مليار متر مكعب في عام 2020 وسط جهود الصين لمعالجة تلوث الهواء.