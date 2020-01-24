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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

نشطاء يهاجمون خالد على: «يتبنى حملات الإخوان الإرهابية لهدم الدولة»

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:33 م
خالد على
خالد على
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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" هجومًا على المتحرش خالد علي، مؤكدين أنه يتبنى حملات الإخوان التي تهدف لإسقاط مصر.

وقال المهاجمون: "انظروا إلى بيانات الإخوان وهذا المتحرش وتساءلوا ماذا يعني أن تلجأ الجماعة الإرهابية التي تدعي الدين إلى محام معروف تورطه في وقائع تحرش مثبتة، ويعرف عنه تناول الكحوليات للدفاع عن عناصر التنظيم المحبوسين على ذمة قضايا".

وتساءل المهاجمون مستنكرين: ماذا يعني أن المتحرش الذي لا يعلم شيئًا عن دينه يتبنى الدفاع عن تلك الجماعة غير أن هدفهم واحد هو هدم الدولة؟!.

كما وجه المهاجمون رسالة للمحامي المتحرش وأمثاله قالوا فيها: "لقد أصبحتم مكشوفين للشعب المصري وابتلى الله كلاكما بالطرف الآخر.. إرهابي يستخدم متحرش ومتحرش يقبل يد إرهابي مقابل حفنة من الدولارات".

واختتموا: "انظروا أين كان المتحرش؟ وماذا أصبح؟ ومن أين له بهذه الرفاهية والأموال التي ينفقها دون أن يكون له مصدر دخل واضح بحسب ادعائاته الكاذبة بالدفاع مجانا عن الإخوان والمخربين؟".

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