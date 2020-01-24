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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

حفل توقيع رواية «كوندالينى» بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:06 ص
كوندالينى
كوندالينى
نضال ممدوح
طباعة
تقيم دار الكرمة للنشر٬ حفل إطلاق وتوقيع رواية «كونداليني» لميرنا الهلباوي٬ وذلك في الخامسة مساء اليوم٬ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 بجناح دار الكرمة، صالة «2 - B18».

ومن أجواء الرواية نقرأ: «الهروب حل أنيق جدًّا وبسيط جدًّا عندما نتخيله، يمكنك أن تجمع حاجياتك في حقيبة سفر وتختفي في ساعة متأخرة من الليل من دون أن يلاحظ أحد هروبك، لكن المقابل ضخم: أنت وحدك تمامًا، من دون رفيق أو صديق.

هذه هي لعبة الحياة القاسية، تريد شيئًا؟ سأعطيك إياه لكني سآخذ في مقابله شيئًا آخر، مقايضة رخيصة، ويجب أن تكون مفاوضًا جيدًا لكي تخرج بأقل الخسائر، لكن في كل الأحوال هناك خسارة، لن تنتبه إلى هذه الخسارة إلا عندما تحتاج إلى ما خسرته في وقت ما.

ولأن ألاعيب الحياة قذرة، لن تدعَك تشتاق إلى ما خسرته في البداية، ولكنها ستجعلك تندم عليه على نحو أو آخر لاحقًا، وعندها لن تجد إلا أنصاف الحلول، هذه هي قواعد اللعبة، إذا لم تعجبك، يمكنك شنق نفسك بأقرب حبل».

يشار إلي أن «ميرنا الهلباوي» كاتبة وإعلامية شابة، وقعت في حب السفر ومغامراته، بدأت الكتابة بمدونة صغيرة على الإنترنت، وعملت في الصحافة في مجلة «7 أيام»، وتميَّزت في الحوارات الحصرية مع شخصيات عالمية، مما أهَّلها للترشح إلى جائزة الصحافة العربية في عام 2016، وحازت المركز الثاني، عملت كذلك في المجال الإذاعي بقناة «إنيرجي» الفرنسية الناطقة بالعربية في مصر.

حقَّقت روايتها الأولى، «مُر مثل القهوة حلو مثل الشوكولا»، الصادرة عام 2018، نجاحًا كبيرًا، ولا تزال تُعاد طباعتها حتى الآن.

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