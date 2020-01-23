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الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمود عبدالمغني: حنان مطاوع «غول تمثيل»

الخميس 23/يناير/2020 - 08:40 م
محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
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قال الفنان محمود عبد المغني، إن دور "حجاج" الذي جسده في مسلسل "بنت القبائل" هو رسالة للشباب بالاجتهاد لتحقيق أهدافهم.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن كتابة المسلسل والقصة كانت عامل جذب رائع له، وخاصة دوره الذي جسد فيه شخصية رجل يعمل في البناء، وقع في غرام "رحيل"، بنت القبيلة، ذات الحسب والنسب والتي جسدت شخصيتها الفنانة حنان مطاوع.

وأثنى عبد الغني، على أداء زملائه في المسلسل وعلى رأسهم حنان مطاوع، التي وصفها بـ"الغول" وتهتم بجميع تفاصيل العمل.

يذكر أن مسلسل "رحيل" يعرض حاليا على قناة "الحياة" بمشاركة كوكبة من النجوم.

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