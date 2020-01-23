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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حنان مطاوع: اللهجة الصعيدية كانت عائقا في «بنت القبائل»

الخميس 23/يناير/2020 - 08:25 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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قالت الفنانة حنان مطاوع، إن شركة الإنتاج المسئولة عن مسلسل "بنت القبائل" كانت بمثابة عامل جذب قوي لها من أجل المشاركة في المسلسل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة "الحياة"، أن العمل توافرت فيه جميع عوامل النجاح من إنتاج وإخراج وممثلين، مشيرة إلى صعوبة الكثير من المشاهد لكونها تعتمد على نفسها في أداء العديد منها، موضحة أن اللهجة الصعيدية كانت عائقا لها.

ويناقش مسلسل "بنت القبائل"، تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم.

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