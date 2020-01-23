حنان مطاوع: اللهجة الصعيدية كانت عائقا في «بنت القبائل»

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن شركة الإنتاج المسئولة عن مسلسل "بنت القبائل" كانت بمثابة عامل جذب قوي لها من أجل المشاركة في المسلسل.وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة "الحياة"، أن العمل توافرت فيه جميع عوامل النجاح من إنتاج وإخراج وممثلين، مشيرة إلى صعوبة الكثير من المشاهد لكونها تعتمد على نفسها في أداء العديد منها، موضحة أن اللهجة الصعيدية كانت عائقا لها.ويناقش مسلسل "بنت القبائل"، تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم.