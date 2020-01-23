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محمد العسيري
الخميس 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار صرف العملات اليوم الخميس

الخميس 23/يناير/2020 - 09:13 ص
العملات
العملات
راندا التوني
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سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية، خلال تعاملات اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا، حيث سجل سعر اليورو بالبنك الأهلى 17.51 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.55 جنيه للشراء، و20.85 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 51.76 جنيه للشراء، و52.413 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.1975 جنيه، و4.2381 جنيه.

كما بلغ سعر اليورو 17.5175 جنيه للشراء، و17.7158 جنيه للبيع ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.55 جنيه للشراء، و20.856 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 51.87 جنيه للشراء، 52.413 جنيه للبيع لدى بنك مصر، وبلغ سعر الريال السعودى 4.1975 جنيه، 4.238 جنيه، ببنك مصر.

فيما سجل متوسط سعر اليورو بالبنك المركزي 17.44 جنيه للشراء، 17.55 جنيه للبيع، و20.47 جنيه للشراء، 20.58 جنيه للبيع للجنيه الاسترليني.

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