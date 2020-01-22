نقل عمر البشير للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية داخل السجن

أفادت مصادر سودانية، مساء اليوم بنقل الرئيس المعزول عمر البشير إلى مستشفى في أم درمان إثر تعرضه لوعكة صحية.وكان البشير يقبع في السجن حيث وجهت له العديد من التهم تتمثل في قتل المتظاهرين وسرقة المال العام والتورط في جرائم حرب.وقضت محكمة سودانية، ديسمبر الماضي، بالسجن عامين، على الرئيس المعزول، عمر البشير، بعد إدانته بالتعامل في النقد الأجنبي، فيما يحاكم في قضايا أخرى.