إبراهيم ربيع: قيادات الإخوان تعيش فى فنادق 7 نجوم وتضيَّع الشباب

أكد إبراهيم ربيع، القيادى المنشق من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، أن الضربات الاستباقية التى تقوم بها قوات الشرطة بالتزامن مع قرب 25 يناير ضد عناصر الإخوان هى بمثابة تحذير لهم ورسالة ردع قوية.وشدد "ربيع" خلال استضافته ببرنامج صالة التحرير المذاع على فضائية "صدى البلد" أن تلك الضربات هي كذلك رسالة أمان وطمأنينة للمصريين بوجود قوات شرطة قادرة على حماية أمن واستقرار الوطن.وأشار إلى قيام قيادات التنظيم بما فيهم "يحيى موسى" باستقطاب الشباب من خلال وسائل السوشيال ميديا، وتحريضهم على أعمال الإرهاب والقتل لضياع مستقبلهم وهو آمن في فندق 7 نجوم بتركيا ومطمئن بأموال تركيا.