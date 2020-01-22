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مصر

الجزار يتابع تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:27 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (أسيوط– البحر الأحمر– دمياط– السويس– كفر الشيخ– المنوفية– بني سويف– القليوبية– الإسماعيلية)، ومدن (العاشر من رمضان– 15 مايو– العبور– العبور الجديدة– بدر).

وكلف الدكتور عاصم الجزار، بتقييم أداء المسئولين عن تنفيذ المشروع، طبقا لمدى الالتزام بالخطط والبرامج الزمنية، مؤكدا ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة.

وشدد وزير الإسكان على الالتزام بجودة أعمال التشطيبات، وتنفيذ أعمال المرافق، وتنسيق الموقع، بالتوازى مع تنفيذ الوحدات، للانتهاء من تنفيذ كامل المشروع فى نفس الوقت، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: فى محافظة أسيوط، تم الانتهاء من تنفيذ 4896 وحدة، وفي محافظة البحر الأحمر، تم وجاري تنفيذ 2176 وحدة، وفي محافظة دمياط، تم وجاري تنفيذ 1216 وحدة، وفي محافظة السويس، تم وجاري تنفيذ 2832 وحدة، وفي محافظة كفر الشيخ، تم وجاري تنفيذ 3661 وحدة، وفي محافظة المنوفية، جاري تنفيذ 3936 وحدة، وفي محافظة بني سويف، تم وجاري تنفيذ 4260 وحدة، وفى محافظة القليوبية، تم وجاري تنفيذ 3196 وحدة، وفى محافظة الإسماعيلية، تم وجاري تنفيذ 240 وحدة.

وأضاف المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: فى مدينة العاشر من رمضان، تم وجاري تنفيذ 57160 وحدة، وفى مدينة 15 مايو، تم وجاري تنفيذ 24888 وحدة، وفى مدينة العبور، تم وجاري تنفيذ 1864 وحدة، وفى مدينة العبور الجديدة، تم وجاري تنفيذ 28752 وحدة، وفى مدينة بدر، تم وجاري تنفيذ 38880 وحدة.

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